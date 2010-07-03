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02:07

Курьеры Delivery Club и "Яндекс.Еды" подрались в центре Москвы

общество еда

02:07

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Фото: Скриншот с видео: YouTube/In your brain now

В центре Москвы произошла драка между курьерами конкурирующих сервисов по доставке еды. Отмечается, что инцидент произошел неподалеку от станции метро "Кузнецкий мост".

На опубликованных в YouTube кадрах запечатлена перепалка мужчин, среди которых оказались представители службы доставки, форма которых внешне напоминает Delivery Club и "Яндекс.Еду".


В какой-то момент курьер в зеленой форме несколько раз ударил сумкой с едой своего оппонента. В ответ тот начинал бить обидчика ногами. Постепенно участники драки разошлись.

В пресс-службе Delivery Club заявили, что сотрудники компании в драке не участвовали, а ролик носит постановочный характер. В "Яндекс.Еде" инцидент не прокомментировали, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что влюбленным доставщикам еды из Новосибирска подарят поездку в Париж. Поцелуй молодого человека из Delivery Club и девушки из "Яндекс.Еда" рассмешил пользователей Сети.

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общество еда

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