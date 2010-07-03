Водитель BMW насмерть сбил женщину на юго-востоке Москвы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

На юго-востоке Москвы водитель автомобиля сбил пешехода, двигаясь задним ходом.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка ГИБДД, ДТП произошло во дворе дома 7 на улице Краснодонская. Водитель BMW, сдавая назад, сбил 60-летнюю женщину.

Источник в экстренных службах уточнил, что женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия.