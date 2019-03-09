СК просит об аресте бывшего первого замглавы Росгеологии Горринга

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Следствие ходатайствует об аресте бывшего первого замглавы Росгеологии Руслана Горринга, задержанного по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Его задержали в аэропорту Внуково и допросили как подозреваемого. По информации источника, дело было возбуждено в 2011 году.

В конце января Росгеология попала в центр скандала вокруг Горринга. Тогда в интернете появился видеоролик, где он общается с пользователями онлайн-игры, используя ненормативную лексику. Кроме того, Горринг отчитал одну из сотрудниц за то, что та якобы мало доносила на других. Помимо прочего, он намекал на неделовые отношения с сотрудницами.

Горринга уволили, гендиректор холдинга Роман Панов получил выговор. Минприроды пообещало провести проверку всей финансово-хозяйственной деятельности холдинга.