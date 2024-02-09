Денежный долг мог стать причиной убийства трех пенсионерок в Подмосковье – СМИ

Фото: телеграм-канал "112"

Подозреваемый в убийстве троих женщин в Подмосковье мог совершить это преступление из-за своего денежного долга. Об этом РИА Новости рассказал источник в полиции.

"Одна из версий убийства – денежный долг преступника перед убитой хозяйкой дома", – уточнил источник в правоохранительных органах.

По его данным, убитая хозяйка дома являлась собственницей завода по выпуску полимерной продукции в Подмосковье, а также владелицей пивоварни в Краснодарском крае. При этом в издании сообщили, что под подозрение в убийстве попал экс-сотрудник ГИБДД Московской области Михаил Борзых.

В Тверском столичном суде добавили, что Борзых скрылся от следствия, поэтому его объявили в федеральный и международный розыск, а также заочно арестовали.

Ранее появилась информация, что тела трех пожилых женщин с огнестрельными ранениями нашли в частном доме деревни Свитино городского округа Наро-Фоминск. По факту произошедшего следователи завели уголовное дело.

В прокуратуре сообщили, что инцидент произошел ночью 7 февраля. В доме, где погибли женщины, обнаружен беспорядок, похищены ценные вещи, деньги, мобильный телефон и автомобиль хозяйки домовладения.



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