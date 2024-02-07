Трех женщин застрелили в доме в Наро-Фоминске

Фото: Следственный комитет РФ

Тела трех пожилых женщин с огнестрельными ранениями нашли в частном доме деревни Свитино городского округа Наро-Фоминск. Об этом сообщает подмосковный главк Следственного комитета РФ в телеграм-канале.

В ведомстве заявили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство двух и более лиц" и "Незаконные приобретение, сбыт, хранение или ношение оружия, боеприпасов".

По данным СК, уголовное дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел ведомства для дальнейшего расследования. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Специалисты проводят осмотр, устанавливают обстоятельства происшествия и личности преступников, отрабатывают возможные версии случившегося.

В свою очередь, подмосковная прокуратура написала в своем телеграм-канале, что, предварительно, инцидент случился ночью 7 февраля. В доме, где погибли женщины, обнаружен беспорядок, похищены ценные вещи, деньги, мобильный телефон и автомобиль хозяйки домовладения.

Ведомство взяло под контроль ход и результаты расследования. Также по указанию областного прокурора Сергея Забатурина на место инцидента выезжали первый зампрокурора Подмосковья Андрей Ганцев и Наро-Фоминский городской прокурор Василий Антонов-Романовский.

Ранее сообщалось о найденном в ТиНАО трупе мужчины с ножевым ранением в области спины. По информации столичного главка СК РФ, тело обнаружили около дороги в поселении Сосенском. На место происшествия прибыли следователи и криминалисты, чтобы установить все обстоятельства преступления.

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