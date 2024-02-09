Задержан второй подозреваемый в избиении подростка в Тюмени из-за шапки

Фото: телеграм-канал Readovka

Полиция в Тюмени задержала второго подозреваемого в избиении подростка из-за шапки с кадетской звездой. Об этом RT сообщила мать мальчика.

Как она утверждает, один из злоумышленников отрицает вину в происшествии. Более того, по ее словам, подозреваемый также угрожает родителям пострадавшего встречным заявлением.

Мать мальчика рассказала, что во время допроса один из подозреваемых говорил, что подросток врет, рассказывая о случившемся. В связи с этим нападавший грозился засудить пострадавшую сторону.

"Этот человек ведет себя нагло, по-хамски", – уточнила женщина.

При этом мать рассказала, что подросток после инцидента принял решение не носить пока шапку со звездой, так как к нему приковано много внимания.

Ранее в местных телеграм-каналах писали, что неизвестные 5 февраля напали на 16-летнего мальчика, его девушку и друга в подъезде. Злоумышленники подумали, что на шапке подростка присутствует армейская звезда, а не кадетская, поэтому избили школьника.

В связи с этим полиция нашла и задержала одного из подозреваемых, по итогу чего на допросе выяснилось, что мужчина хотел купить у мальчика шапку. В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что уже завели уголовное дело по факту происшествия.



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