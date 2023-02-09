Число жертв землетрясения в Сирии увеличилось до 1 347

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Количество погибших в результате землетрясения в Сирии возросло до 1 347 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минздрава страны Хасана аль-Габаша.

По словам министра, число пострадавших к настоящему моменту составляет 2 295 человек. Специалисты оказывают им медицинскую и психологическую помощь.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло вблизи турецко-сирийской границы 6 февраля. Его эпицентр пришелся на турецкий город Газиантеп.

За ним последовали и другие толчки магнитудой 6,0 и выше, в том числе и на территории Сирии. Они привели к серьезным разрушениями в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама.

Для помощи в ликвидации последствий разгула стихии в обе страны были направлены российские спасатели. В Сирии пострадавшим также помогают военные ВС РФ.



Военные РФ доставили гуманитарную помощь в пострадавшие от землетрясения районы Сирии

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