18:58Происшествия
Число жертв землетрясения в Сирии увеличилось до 1 347
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Количество погибших в результате землетрясения в Сирии возросло до 1 347 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минздрава страны Хасана аль-Габаша.
По словам министра, число пострадавших к настоящему моменту составляет 2 295 человек. Специалисты оказывают им медицинскую и психологическую помощь.
Землетрясение магнитудой 7,8 произошло вблизи турецко-сирийской границы 6 февраля. Его эпицентр пришелся на турецкий город Газиантеп.
За ним последовали и другие толчки магнитудой 6,0 и выше, в том числе и на территории Сирии. Они привели к серьезным разрушениями в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама.
Для помощи в ликвидации последствий разгула стихии в обе страны были направлены российские спасатели. В Сирии пострадавшим также помогают военные ВС РФ.
Военные РФ доставили гуманитарную помощь в пострадавшие от землетрясения районы Сирии
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