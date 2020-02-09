Несколько человек подрались у кафе в Подмосковье

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В подмосковном Сергиевом Посаде несколько человек подрались у здания кафе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Минувшей ночью произошел конфликт между мужчинами на Институтской улице в Сергиевом Посаде, в результате чего два человека находятся в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

В областном главке МВД России факт инцидента подтвердили. В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту случившегося. Также устанавливаются участники конфликта.

Ранее два человека получили ножевые ранения в ходе конфликта в Москве. Инцидент произошел на улице Голубинской. О нем правоохранителям сообщил очевидец. Уточнив приметы подозреваемых, сотрудники Росгвардии смогли обнаружить и задержать их.