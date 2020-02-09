Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

13:02

В МВД Казахстана назвали причину беспорядков

происшествия за рубежом

Фото: AP Photo/Vladimir Voronin

В МВД Казахстана назвали причину массовых беспорядков, в результате которых 10 человек погибли. По словам замминистра внутренних дел Алексея Калайчиди, дорожный конфликт между жителями двух сел Кордайского района Жамбылской области перерос в драку.

"Одни ехали по дороге прямо – трое, еще трое на большегрузной машине в этот момент выезжали из дома на дорогу. Кто-то кому-то не уступил дорогу. В результате, как обычно бывает, от слов дело перешло к рукоприкладству на месте", – сказал Калайчиди, передает РИА Новости.

Он добавил, что информация о конфликте попала в Сеть и вызвала возмущение среди молодежи, что и привело к массовой драке.

7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области произошла драка между местными жителями. Конфликт перекинулся в села Аукаты и Боланбатыр. По последним данным, в результате беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области погибли 10 и госпитализированы 50 человек, еще 50 задержаны. Сожжены или разрушены несколько десятков домов, машин и магазинов.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика