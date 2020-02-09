В МВД Казахстана назвали причину беспорядков

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В МВД Казахстана назвали причину массовых беспорядков, в результате которых 10 человек погибли. По словам замминистра внутренних дел Алексея Калайчиди, дорожный конфликт между жителями двух сел Кордайского района Жамбылской области перерос в драку.

"Одни ехали по дороге прямо – трое, еще трое на большегрузной машине в этот момент выезжали из дома на дорогу. Кто-то кому-то не уступил дорогу. В результате, как обычно бывает, от слов дело перешло к рукоприкладству на месте", – сказал Калайчиди, передает РИА Новости.

Он добавил, что информация о конфликте попала в Сеть и вызвала возмущение среди молодежи, что и привело к массовой драке.

7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области произошла драка между местными жителями. Конфликт перекинулся в села Аукаты и Боланбатыр. По последним данным, в результате беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области погибли 10 и госпитализированы 50 человек, еще 50 задержаны. Сожжены или разрушены несколько десятков домов, машин и магазинов.