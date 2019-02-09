Вооруженные люди на севере Москвы оказались блогерами

Блогер объяснил, зачем пришел в ТРЦ с муляжом автомата

Двое людей, замеченных у торгового центра "Клен" в Москве с похожим на оружие предметом в руках, оказались блогерами. Об этом сообщает ТАСС ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД РФ.

Они добровольно явились в отдел полиции, у них изъяли пневматический пистолет. Проводится дальнейшая проверка.

Ранее стало известно, что полиция ищет вооруженных людей, замеченных с оружием в районе дома 14 по Староватутинскому проезду. В городе объявляли план "Перехват" по розыску серебристой BMW.