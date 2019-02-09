Полиция проверяет сообщение о вооруженных людях в районе ТЦ на севере Москвы

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Полиция проверяет информацию о вооруженных людях в районе ТЦ "Клен" на севере столицы, передает ТАСС.

"Поступило сообщение о том, что в районе дома 14 по Староватутинскому проезду замечены граждане с предметом, похожим на оружие", – сказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу.

В экстренных службах добавили, что объявлен план "Перехват": разыскивается серебряный BMW, на котором скрываются злоумышленники.