При перелете из Москвы в Сочи на борту самолета умер пассажир

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Во время перелета из Москвы в Сочи на борту самолета скончался пассажир. Об этом передает "Интерфакс", ссылаясь на источник в службе скорой помощи.

По его информации, в скорую обратились авиадиспетчеры. Им о происшествии на борту сообщил командир лайнера, летевшего из "Внуково" в Сочи.

Он сказал, что пожилому мужчине в самолете стало плохо и он потерял сознание. В аэропорт была направлена реанимационная бригада, но спасти мужчину им не удалось.

По словам медиков, 62-летний пассажир перед полетом перенес несколько операций на сердце.

Ранее сообщалось, что трех человек сняли с рейса в Шереметьеве за распитие алкоголя.

В отношении нарушителей составлены административные материалы по статье "Распитие алкогольной продукции в общественном месте".