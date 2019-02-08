Трех человек сняли с рейса в Шереметьеве за распитие алкоголя

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В аэропорту Шереметьево с самолета в Анталию сняли трех человек, распивающих алкоголь, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление на транспорте МВД РФ по ЦФО.

Прибывшие на место полицейские сняли пассажиров с борта. В отношении нарушителей составлены административные материалы по статье "Распитие алкогольной продукции в общественном месте".

В конце января дальнемагистральный лайнер Airbus A330, летевший в Дели, был вынужден прервать взлет из аэропорта Шереметьево из-за неуборки шасси.