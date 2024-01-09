Подачу тепла во все квартиры в Климовске планируют запустить 9 января

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Все дома в микрорайоне Климовске в Подольске подключат к теплу уже во вторник, 9 января. Об этом заявил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.

"Мы в ночь заканчиваем подключение теплоснабжения всех домов. И сегодня ночью – завтра днем запускаем все подъездные стояки. Где нужно – меняем радиаторы, где нет такой возможности – запускаем напрямую, чтобы с завтрашнего дня дома все отапливались по стоякам", – приводит его слова РИА Новости.

Хромушин также попросил всех жителей Климовска с 19:00 быть в квартирах, так как там начнется запуск квартирных стояков.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин по телефону заслушал доклад губернатора Подмосковья Андрея Воробьева после перебоев с теплоснабжением в Московской области. Он также провел беседу с главой МЧС Александром Куренковым и дал поручения ему и компании "Россети" продолжать принимать все возможные меры для обеспечения тепло- и энергоснабжения.

В системе отопления Москвы начали повышать температуру из-за похолодания