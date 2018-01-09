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Происшествия

9 января, 18:23

Одна из старейших горилл мира скончалась в английском сафари-парке

происшествия животные за рубежом

Фото: www.longleat.co.uk

Горилла в возрасте 56 лет скончалась в сафари-парке Лонглит в английском графстве Уилтшир 7 января. Его звали Нико.

Как рассказала представитель сафари-парка, основной смотритель работал с Нико ежедневно с 1989 года. По ее словам, за это время у них появилось "невероятное взаимопонимания", так что смотритель был особенно шокирован потерей. Огорчены и остальные смотрители, заботившиеся о горилле, добавила представитель в Facebook.

Точный возраст Нико неизвестен. Не исключено, что ему было больше 56 лет. В 1980 году его привезли в Лонглит из Швейцарии. Нико был одной из звезд сафари-парка, жил на отдельном островке посреди озера. Ему специально построили дом с колоннами, оснащенный центральным отоплением. Был у Нико и собственный телевизор. Со своего острова Нико любил смотреть на трех братьев-горилл Кешо, Эвинди и Алфа.

На день рождения, оказавшийся последним для Нико, сотрудники зоопарка подарили горилле бананово-кабачковый торт со свечками из моркови.

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