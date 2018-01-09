Следствие устанавливает причину пожара в Сергиев-Посадском районе Подмосковья

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Следствие устанавливает точные причины пожара в Сергиев-Посадском районе Подмосковья, в котором погибли четыре человека, в том числе двое детей, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Возгорание произошло 9 января на 4-м этаже многоквартирного дома по улице Бероунская. В результате чего четыре человека, проживавших на 5-м этаже, отравились угарным газом. Ими оказались 35-летний мужчина, 28-летняя женщина и двое их малолетних детей 2012 и 2014 года рождения.



По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.