Четыре человека погибли при пожаре в Сергиевом Посаде

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Пожар вспыхнул в квартире одного из жилых домов в Сергиево-Посадском районе Московской области. В результате ЧП четыре человека погибли, сообщает Агентство "Москва".

О возгорании в МЧС сообщили в 3:08 9 января. В 3:40 огонь локализовали, в 3:50 – ликвидировали открытое горение, а в 4:10 полностью потушили.

В пресс-службе МВД по Московской области подтвердили факт обнаружения тел четырех погибших. В ведомстве подробностей не уточнили.

Появилась также информация, что жертвами трагедии стала семья из четырех человек, в том числе два ребенка трех и пяти лет.