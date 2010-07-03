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Общество

09:11

Мужчина в Якутске упал в вентиляционную шахту, пытаясь достать валенки

происшествия общество

Фото: МЧС России

В Якутске спасатели достали из стены дома местного жителя, который повалился с 10-го этажа в вентиляционную шахту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную службу спасения.

К спасателям обратились жильцы дома по Сергеляхскому шоссе. Они рассказали, что на первом этаже из стены слышны крики о помощи. Выяснилось, что мужчина уронил валенки в вентиляционное отверстие. Он попытался достать их самостоятельно, однако провалился в шахту и пролетел по вентиляции 28 метров. Мужчина застрял в районе первого этажа.

В экстренных службах уточнили, что мужчина выжил благодаря сужению шахты, а также валенкам, которые смягчили его падение. Пострадавший был передан работникам скорой помощи.

Ранее сообщалось, что москвичка 20 минут держала за руку женщину, выпавшую из окна многоэтажного дома. Крики о помощи услышал прохожий, который вызвал МЧС и помог затащить женщину в квартиру.

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