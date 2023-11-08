Почти 40 человек задержали по делу о мошенничестве на сайте знакомств в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Правоохранители пресекли деятельность группы аферисток, которые обманывали мужчин с сайтов знакомств. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного управления Следственного комитета РФ.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ ("Мошенничество").

"По данным следствия, участники организованной преступной группы, созданной не позднее 17 октября, знакомились в интернете с мужчинами, которые размещали анкеты с целью знакомства с женщинами. Вступив с данными мужчинами в электронную переписку, фигурантки договаривались о личных встречах с потерпевшими на территории Алексеевского района", – говорится в сообщении.

Затем аферистки предлагали мужчинам посетить определенное заведение, где делали заказ по завышенной цене. Они предлагали спутникам оплатить заказ, после чего покидали ресторан, а заплаченные деньги делили между участниками группы.

Следователи провели более 10 обысков. В результате были задержаны 36 человек. В ближайшее время им предъявят обвинение.

Ранее прокуратура Москвы предупредила о самых распространенных способах мошенничества, среди которых есть звонок от сотрудников банка, правоохранительных органов или родственников, которые попали в ДТП. Злоумышленники могут позвонить пожилым людям и начать имитировать волнение и плач. Они говорят, что произошла авария, а их родственник стал виновником. После этого аферисты предлагают заплатить деньги за лечение или непривлечение к уголовной ответственности.

Москвичам рассказали о новых схемах мошенничества