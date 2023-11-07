В прокуратуре Москвы перечислили распространенные способы мошенничества

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Прокуратура Москвы предупредила о самых распространенных способах мошенничества, среди которых есть звонок от сотрудников банка, правоохранительных органов или родственников, которые попали в ДТП. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Звонящий официально представляется и сообщает, что якобы сбережения под угрозой и их нужно срочно перевести на "безопасный счет", либо происходит попытка совершения мошеннических действий с квартирой, которую нужно срочно продать по "фиктивной сделке", – говорится в сообщении.

Мошенники могут позвонить пожилым людям и начать имитировать волнение и плач. Они говорят, что произошла авария, а их родственник стал виновником. После этого аферисты предлагают заплатить деньги за лечение или непривлечение к уголовной ответственности.

Также злоумышленники присылают гражданам сообщения, в которых просят помочь участнику конкурса и проголосовать за него. Переходя по ссылке, люди проходят аутентификацию, после которой преступники получают доступ к телефону.

В частности, распространенным способом является сообщение от якобы работодателя с предложением пообщаться с куратором, которому нужна помощь.

"Новые знакомые, как правило, представляются иностранцами, клянутся в любви, хотят как можно быстрее прилететь для личного знакомства и под различными предлогами просят сделать денежный перевод, причем чаще всего не один", – отмечается в материале.

Кроме того, мошенники размещают объявления в интернете, предлагают быстрый и большой заработок. В частности, они могут предложить работу за продвижение товаров на маркетплейсах.

Аферисты могут присылать сообщения об ошибочно совершенных денежных переводах.

"Мошеннических схем много, но правило всегда одно – прекратить общение с незнакомцем, который под любыми предлогами убеждает перевести или передать деньги", – заключило ведомство.

Ранее юрист Иван Соловьев посоветовал россиянам насторожиться, если разговор с неизвестным касается финансов или недвижимости, либо если он принуждает принимать срочные решения, а также навязывает быстрый темп разговора. Также признаком мошенников является то, что звонящий не может пояснить элементарных вещей о городе, откуда он звонит.

Москвичам рассказали о новых схемах мошенничества