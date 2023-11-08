Машину погибшего депутата Народного совета ЛНР Филипоненко подорвали в Луганске – СМИ

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Депутат Народного совета ЛНР и экс-начальник управления Народной милиции республики Михаил Филипоненко погиб из-за взрыва его машины в Луганске. Об этом сообщает RT со ссылкой на источники.

Как сказано в сообщении, подрыв автомобиля случился рядом с домом, где жил депутат. На данный момент детали этого инцидента уточняются.

Ранее депутат регионального парламента Юрий Юров сообщил, что Филипоненко погиб в Луганске. При этом он рассказал, что 21 февраля на депутата Народного совета ЛНР уже пытались совершить покушение. Так, по его словам, возле здания представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК) был подорван автомобиль Филипоненко.

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