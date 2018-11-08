СК начал розыск коллекторов, разместивших в соцсетях порноколлажи семьи должника

Фото: портал Москва 24/Анастасия Корнишкина

В Хабаровске сотрудники СК начали проверку информации о незаконных действиях коллекторов, угрожавших должнику расправой и опубликовавших в соцсетях непристойные фотоколлажи его семьи. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

Ранее на региональном телеканале показали сюжет о жителе Хабаровска, который взял кредиты в микрофинансовых организациях, но не сумел расплатиться с долгами вовремя, пояснили в СК. В результате коллекторы разместили в соцсетях порнографические изображения с участием его несовершеннолетней дочери, а самому должнику угрожали расправой. По словам родных девочки, этот инцидент вызвал у нее сильный стресс.

"По данному факту следственными органами проводится проверка", − заявили в СК. По ее итогам следователи примут процессуальное решение.