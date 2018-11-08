Открытое возгорание в здании в Иркутской области ликвидировали

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пожарные ликвидировали открытое возгорание в производственном помещении поселка Маркова в Иркутской области, сообщает ГУ МЧС по региону.

Открытый огонь на площади 8,6 тысячи квадратных метров потушили в 9:10 по местному времени (4:10 мск). Сейчас ведется проливка конструкций. В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что пожар распространился по кровле, залитой битумом. Ущерб нанесен мебельному цеху. Спасатели вынесли оттуда 12 газовых баллонов. Также пострадал цех по изготовлению строительных блоков.