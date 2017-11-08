Двух человек спасли во время пожара в здании СВР в столице

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Два человека спасены при пожаре в коллекторе одного из зданий Службы внешней разведки на юге столицы.

Как рассказали в экстренных службах, судьба еще одного человека пока неизвестна, сообщает ТАСС.

В настоящий момент спасатели проверяют объект на наличие там людей.

В среду, 8 ноября, пожар вспыхнул на объекте министерства обороны РФ в лесополосе в районе 38-го километра МКАД. Возможной причиной возгорания называют короткое замыкание кабеля.