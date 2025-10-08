Форма поиска по сайту

08 октября, 10:51

Происшествия

Мертвого младенца обнаружили в квартире в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мертвого младенца обнаружили в одной из квартир в ТиНАО, сообщается в телеграм-канале главка СК России по столице.

Следователи начали проверку по факту обнаружения тела новорожденного. Для выяснения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

На месте происшествия работают следователи.

Ранее было возбуждено уголовное дело против женщины, которая оставила своего новорожденного сына в унитазе в Москве. Сообщалось, что фигурантка сделала это сразу после родов в квартире. Проживающая вместе с ней соседка вызвала скорую помощь, благодаря чему ребенка доставили в больницу.

происшествиягород

