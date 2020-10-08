Тело мужчины с ножевым ранением нашли в подъезде на Ангарской улице

13:58
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Тело мужчины с ножевым ранением нашли в подъезде на севере города. Об этом Агентству "Москва" рассказал источник в правоохранительных органах.
"В подъезде на улице Ангарской, доме 61, обнаружен труп неизвестного мужчины с колото-резаным ранением живота", – говорится в сообщении.
По данному факту стражи порядка начали расследование. В настоящий момент сотрудники правопорядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Помимо того, устанавливается личность убитого.
Ранее труп мужчины нашли на территории предприятия в Москве. Инцидент произошел по адресу улица Краснопрудная, дом 3/5, строение 3, на территории ООО "Вторсырьепереработка".
Кроме того, тело мужчины обнаружили в лесополосе в ТиНАО.
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