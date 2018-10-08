Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Пассажир столичной подземки возместит ущерб за разбитые светильники, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря УВД на Московском метрополитене Алексея Мышляева.

Инцидент произошел около полуночи на станции "Таганская" Кольцевой линии метрополитена. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 33-летний москвич разбил семь плафонов освещения, расположенных на балюстраде эскалатора. Дебошира задержали на месте преступления и доставили в комнату полиции для дальнейшего разбирательства. По факту вандализма возбудили дело.

Нарушитель признал свою вину и отметил, что не отдавал отчет своим действиям из-за сильного опьянения. Ему предстоит возместить материальный ущерб, нанесенный столичной подземке, в размере 21 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что мужчина на самокате избил сотрудника безопасности столичной подземки. В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело. Ему может грозить лишение свободы сроком до двух лет.

Пьяный пассажир разбил семь плафонов на станции метро "Таганская"

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