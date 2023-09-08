Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 сентября, 13:04

Происшествия

ВСУ повторно обстреляли село Новая Таволжанка под Белгородом

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинские войска совершили повторный обстрел села Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"При повторном обстреле ВСУ села Новая Таволжанка пострадавших нет", – написал он.

Осколками снарядов ВСУ был поврежден фасад частного дома. На месте инцидента работает комиссия по обследованию и оценке ущерба.

До этого при обстреле Новой Таволжанки пострадала хозяйственная постройка частного жилого домовладения. Объект попал под удар снарядом. При этом никто из местных жителей ранений и травм не получил, сообщил Гладков.

Один человек погиб при обстреле села под Белгородом со стороны ВСУ

Читайте также

происшествиярегионы
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика