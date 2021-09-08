Найдено тело второго пассажира с опрокинувшегося катера в бухте в Мурманской области

Фото: ГУ МЧС России по Мурманской области

Спасатели нашли тело второго погибшего пассажира катера, опрокинувшегося в бухте Долгая щель в Мурманской области. Об этом ТАСС сообщили в Морском спасательном координационном центре региона.

"Да, тело нашли, <...> недалеко от места ЧП, там же", – сказал собеседник агентства.

7 сентября катер перевернулся в бухте Долгая Щель в Мурманской области. На борту в момент происшествия находились пять человек. Судно увидели перевернувшимся сотрудники пограничной службы.

Была организована спасательная операция с привлечением вертолета. В результате удалось спасти одного человека. Поиски еще двоих находившихся на борту продолжаются.

Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта").

