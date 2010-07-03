На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек

14:35
14:35
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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в Роскосмос) задержала 14 человек, планировавших проникнуть на территорию предприятия. Об этом говорится на сайте Роскосмоса.
По данным госкорпорации, сотрудники полиции 7 сентября задержали группу людей из трех человек, которые пытались попасть на территорию НИЦ РКП. Позднее стало ясно, что злоумышленники планировали фотографировать с крыши предприятия закрытые объекты, чтобы потом выложить их в интернет.
Уточняется, что в ночь на воскресенье планировалось еще одно проникновение на территорию НИЦ РКП. Группа людей из 50 человек собиралась совершить "вандальные действия по отношению к оборудованию и другие противоправных действий".
В субботу были задержаны 14 человек, их доставили в полицию. О произошедшем было доложено руководству Роскосмоса и правоохранительным органам.
В начале августа Роскосмос получил патент на изобретение саморазлагающегося в космосе спутника. Изобретение направлено на ограничение срока существования космического аппарата на орбите. После завершения эксплуатации спутник должен самоуничтожиться под действием нагрева.
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