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04:00

Роскосмос запатентовал саморазлагающийся спутник

технологии наука

04:00

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Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Госкорпорация Роскосмос получила патент на изобретение саморазлагающегося в космосе спутника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст заявки на получение патента.

Изобретение направлено на ограничение срока существования космического аппарата на орбите. После завершения эксплуатации спутник должен самоуничтожиться под действием нагрева.

Проблема космического мусора давно беспокоит ученых и инженеров. В 2016 году специалисты Роскосмоса пришли к выводу, что если не заниматься утилизацией, то через несколько столетий вся околоземная орбита будет усыпана остатками техники.

Сообщается, что заявка на получение патента была подана Роскосмосом еще в 2017 году.

Ранее Роскосмос завершил летные испытания комплекса спутников "Канопус-В". Аппараты станут частью системы мониторинга стихийных погодных явлений и выявления чрезвычайных ситуаций.

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технологии наука

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