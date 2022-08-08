Ударившую бутылкой чихуахуа в Калуге женщину отпустили под подписку о невыезде

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти."

Сотрудники полиции отпустили женщину, ударившую собаку породы чихуахуа бутылкой коньяка по голове, после допроса, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД по Калужской области.

Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде в рамках уголовного дела о жестоком обращении с животными.

Ранее в Сети появилось видео с камер наблюдения, на котором видно, что женщина с собакой породы чихуахуа стояла у кассы. Животное она держала на руках. В один момент неизвестная пенсионерка ударила животное бутылкой по голове. Ветеринар после инцидента зафиксировал у собаки черепно-мозговую травму.

В УМВД по Калужской области сообщили, что получили заявление о нападении на собаку. После прокуратура МВД возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с собакой по части 1 статьи 245 УК РФ.

Позже хозяйка собаки рассказала в соцсети о состоянии здоровья животного. У пса гематома головного мозга и трещины черепа, сообщила женщина. Однако собака поправляется.