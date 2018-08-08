ВВС Эстонии определили траекторию выпущенной по ошибке ракеты

8 августа, 18:42
Фото: wikimedia.org/Avalikarvamus
ВВС Эстонии определили траекторию, по которой летела случайно выпущенная испанским истребителям ракета. Это позволило сузить территорию поиска, сообщает Vikerraadio.
"Траектория полета ракеты определена, территория ее поисков сосредоточена в районе острова Эндла", – заявил командующий ВВС Эстонии Рийво Валге.
Всего ВВС получили около 60 сообщений от жителей страны после инцидента. Релевантными могут оказаться только 20 из них. Расследование обстоятельств случайного пуска может занять около месяца.
Инцидент произошел 7 августа. В южной части воздушного пространства Эстониии истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000 по ошибке выпустил боевую ракету типа "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM.
Снаряд обладает механизмом самоуничтожения, который был активирован, однако существует вероятность, что ракета все же достигла земли.
Премьер Эстонии Юри Ратас обсудил происшествие с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Он подчеркнул, что никто не пострадал.
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