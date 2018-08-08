Прокуратура проверит детсад в Астрахани после жалоб на связывание детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

После сообщений СМИ о том, что в одном из частных детских садов Астрахани воспитатели связывали детей, местная прокуратура начала проверку.

Как рассказала официальный представитель прокуратуры Астраханской области Юлия Свитина, одна из матерей посещавшего садик ребенка написала заявление на образовательное учреждение. Она снабдила заявления фотоматериалами со связанными детьми.

В детском саду заявили, что выложенные в интернете ролики – провокация и происки конкурентов. В организации заявили, что видео сняла сотрудница, проработавшая в садике один день.

Управляющая подчеркнула, что учреждение продолжает работать и закрывать его не будут. Сад посещают 35 детей. Учреждение также обратится в прокуратуру, поскольку против сада якобы идут постоянные провокации.

Телеканал Москва 24 получил комментарий от мамы, написавшей заявление в прокуратуру. Как рассказала Олеся Уржумова, стоимость посещения садика составляет 3,5 тысячи рублей, за занятия с ребенком нужно доплачивать еще 500 рублей.

Дочери в организации явно не нравилось. "Когда я отвозила ее в садик, то она орала, не плакала как дети, а именно кричала", – отметила женщина. О том, что в учреждении творится что-то странное матери ребенка рассказала подруга, приславшая фото дочери связанной по рукам и ногам.

Во вторник в соцсетях и СМИ появилось видео, предположительно, из одного из частных детсадов Астрахани, где во время тихого часа в ясельной группе некоторые малыши лежат связанными при помощи пеленок.