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08 июля, 21:32

Происшествия

На 5-й улице Ямского Поля в Москве перекрыто движение из-за снаряда времен ВОВ

Видео: телеграм-канал "Москва 24"

На 5-й улице Ямского Поля в Москве перекрыли движение из-за обнаружения предмета, похожего на снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

"На 5-й улице Ямского Поля в районе дома 19/21 при реконструкции тротуара обнаружен предмет с явными признаками коррозии: предположительно являющийся снарядом времен ВОВ", – сказано в сообщении.

По информации ведомства, предмет направили на утилизацию. Однако движение транспорта на этом участке перекрыли, а общественный транспорт курсирует по другому маршруту.

В связи с этим автомобилистов попросили быть внимательнее и заранее выбирать альтернативные маршруты.

Видео: телеграм-канал "Москва 24"


Недавно работники "Мособлпожспаса" обезвредили 33 минометных мины на севере Можайского городского округа Подмосковья. Находку обнаружил житель деревни Маклаково, когда сажал деревья на своем участке. В результате в специальном контейнере взрывотехники перевезли боеприпасы на полигон и ликвидировали.

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