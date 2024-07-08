08 июля, 21:32Происшествия
На 5-й улице Ямского Поля в Москве перекрыто движение из-за снаряда времен ВОВ
"На 5-й улице Ямского Поля в районе дома 19/21 при реконструкции тротуара обнаружен предмет с явными признаками коррозии: предположительно являющийся снарядом времен ВОВ", – сказано в сообщении.
По информации ведомства, предмет направили на утилизацию. Однако движение транспорта на этом участке перекрыли, а общественный транспорт курсирует по другому маршруту.
В связи с этим автомобилистов попросили быть внимательнее и заранее выбирать альтернативные маршруты.
Недавно работники "Мособлпожспаса" обезвредили 33 минометных мины на севере Можайского городского округа Подмосковья. Находку обнаружил житель деревни Маклаково, когда сажал деревья на своем участке. В результате в специальном контейнере взрывотехники перевезли боеприпасы на полигон и ликвидировали.