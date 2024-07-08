На 5-й улице Ямского Поля в Москве перекрыто движение из-за снаряда времен ВОВ

На 5-й улице Ямского Поля в Москве перекрыли движение из-за обнаружения предмета, похожего на снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

"На 5-й улице Ямского Поля в районе дома 19/21 при реконструкции тротуара обнаружен предмет с явными признаками коррозии: предположительно являющийся снарядом времен ВОВ", – сказано в сообщении.

По информации ведомства, предмет направили на утилизацию. Однако движение транспорта на этом участке перекрыли, а общественный транспорт курсирует по другому маршруту.

В связи с этим автомобилистов попросили быть внимательнее и заранее выбирать альтернативные маршруты.