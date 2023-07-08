Мужчина пострадал при ночном обстреле Шебекино Белгородской области – Гладков

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Мужчина пострадал в ходе обстрела города Шебекино в Белгородской области со стороны Украины, после оказания помощи его отпустили домой, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино выпущено 20 снарядов из РСЗО Град. Есть пострадавший – мужчина с рваной раной надбровной области. Медики оказали всю необходимую помощь, госпитализация не понадобилась, его отправили домой на амбулаторное лечение", – написал Гладков.

Ночью сообщалось, что украинские боевики совершили обстрел Шебекино в Белгородской области при помощи реактивной системы залпового огня "Град". По предварительным данным, в результате воздушной атаки никто не пострадал.

Один из снарядов попал на территорию центрального рынка, в результате чего там началось возгорание. Помимо этого, огонь охватил местную овощную базу и один автомобиль.

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