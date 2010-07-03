Травмы при крушении самолета в аэропорту Мьянмы получили 11 человек

Фото: телеграм-канал РУ ЧП

В результате крушения самолета Bombardier Dash 8 Q400 в аэропорту Янгон в Мьянме пострадали 11 человек, сообщает France-Presse.

Всего на борту лайнера авиакомпании Biman Bangladesh Airlines был 31 человек. Среди пассажиров оказались граждане Бангладеш, Мьянмы, Канады, Китая, Индии, Франции и Швейцарии.

При посадке самолет съехал с ВПП и развалился на три части. Причины случившегося сейчас выясняются.

