Три человека погибли в результате ДТП с автобусом в Азербайджане

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В Азербайджане перевернулся пассажирский автобус. Три человека погибли, еще девять получили травмы, сообщает РИА Новости.

Авария произошла на территории Шамкирского района. Автобус следовал по маршруту Шамкир – Гараджамилли.

В настоящее время четверо пострадавших находятся в реанимации, пятеро размещены в палатах.

Со слов очевидцев, автобус перевернулся в результате столкновения с ВАЗ-2107.

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