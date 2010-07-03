Жителей Тверской области напугали "химической атакой"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

СМИ напугали жителей Тверской области "химической атакой", чем вызвали массовые волнения. В МЧС же информацию опровергли.

Утром 8 мая телеканалы и радиостанции области передали сообщения о том, что в регионе объявлена "химическая тревога". Людей попросили выключить газ, свет, электроприборы, собрать документы, плотно закрыть окна и двери, надеть приборы индивидуальной защиты.

На телефоны служб спасения, единых дежурных диспетчерских служб начали поступать звонки от испуганных жителей. В итоге выяснилось, что причиной объявления стал технический сбой.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального управления МЧС Наталью Козыреву, создана комиссия для расследования причин ЧП. Причины технического сбоя будут выясняться, подчеркнула она.

"Прошла трансляция на радио и на телевидении сигналов гражданской обороны. Но на территории Тверской области радиационный фон находится в норме, никаких других нештатных мероприятий и ситуаций также не было", – сказала Козырева.

В МЧС попросили жителей и гостей региона не предпринимать необдуманных действий.