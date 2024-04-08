Спасатели ликвидировали пожар на спиртзаводе под Курском после атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Пожар произошел на спиртзаводе в Курской области после атаки БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Речь идет об объекте недалеко от села Гуево в Суджанском районе. По информации главы региона, атаку совершили украинские силы.

"Возникший в помещении недействующего заводского клуба пожар был оперативно потушен", – информировал Старовойт.

В результате возгорания никто не пострадал.

До этого пожар произошел в центре развития творчества детей в Курске после атаки БПЛА. Спасателям удалось быстро ликвидировать возгорание. О пострадавших не сообщалось.

