08 апреля, 08:07Происшествия
Спасатели ликвидировали пожар на спиртзаводе под Курском после атаки БПЛА
Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"
Пожар произошел на спиртзаводе в Курской области после атаки БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Речь идет об объекте недалеко от села Гуево в Суджанском районе. По информации главы региона, атаку совершили украинские силы.
"Возникший в помещении недействующего заводского клуба пожар был оперативно потушен", – информировал Старовойт.
В результате возгорания никто не пострадал.
До этого пожар произошел в центре развития творчества детей в Курске после атаки БПЛА. Спасателям удалось быстро ликвидировать возгорание. О пострадавших не сообщалось.