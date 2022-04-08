Уголовное дело возбудили после гибели провалившейся под лед девочки в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели девочки, провалившейся под лед в ТиНАО. Об этом сообщается на сайте столичного главка СК.

Инцидент произошел днем 8 апреля в поселении Первомайском. По данным следствия, двое детей вышли на покрытый льдом пруд, после чего провалились в воду.

"Случайный прохожий смог спасти 13-летнего мальчика. Девочку 11 лет достали из воды сотрудники экстренных служб, проведены реанимационные мероприятия, однако, несмотря на оказанную помощь, она скончалась", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники СК. Они устанавливают обстоятельства и причины трагедии.

"В ближайшее время будут допрошены родители несовершеннолетних и назначены необходимые экспертизы", – добавили в СК.

Ранее в связи со смертью девочки проверку организовала прокуратура Москвы. В надзорном ведомстве пообещали установить все обстоятельства произошедшего.

