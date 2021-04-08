Боевики обезглавили 12 иностранцев в Мозамбике – СМИ

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Боевики обезглавили 12 иностранцев в Мозамбике, сообщает газета Times со ссылкой на полицию. Данных о национальности погибших пока нет.

По информации издания, тела погибших нашли рядом с отелем в городе Пальме, на который напали боевики в конце марта.

"Я не знаю, какой они национальности. Они были обезглавлены. У них были связаны руки", – заявил представитель полиции.

На прошлой неделе запрещенная в России террористическая группировка ИГ заявила о захвате города Пальмы в Мозамбике. Бои за него продолжались с 24 марта.

5 апреля ФСБ России успешно предотвратила теракт в Ставропольском крае, задержав сторонника международных террористических организаций. В Центре общественных связей уточнили, что мужчина готовил нападение на сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных бомб.

Также были задержаны трое его сообщников, которые были причастны к организации канала финансирования боевиков террористических структур в Сирийской Арабской Республике.