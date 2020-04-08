В МЧС подтвердили гибель второго мужчины при взрыве газа под Нижним Новгородом

Фото: ТАСС/Пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Главное управление МЧС по Нижегородской области подтвердило гибель мужчины, извлеченного из-под завалов жилого дома. Взрыв газа произошел в доме, находящемся в селе Филинском на улице Больничной, передает РИА Новости.

"К сожалению, в больнице Вачского района утром скончался пострадавший, извлеченный из-под завалов после взрыва газовоздушной смеси в жилом доме", – сказали в пресс-службе экстренного ведомства.

Пяти пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте. В результате происшествия в Нижегородской области погибли два человека.

В ликвидации последствий происшествия принимали участие 183 человека. Спасатели задействовали 34 единицы техники.

Ранее были данные, что один человек погиб при взрыве газа в доме в Нижегородской области.