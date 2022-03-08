Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Ленинградской области

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Легкомоторный самолет потерпел крушение в Ленинградской области. Об этом сообщил источник в экстренных службах, пишет ТАСС.

Падение лайнера произошло возле населенного пункта Потанино.

"На борту было двое человек, они погибли", – рассказал источник.

Позднее информацию о крушении самолета подтвердили в МЧС. Там сообщили, что в данный момент на месте происшествия работают спасатели.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области потерпел крушение самолет Ан-26 ВКС РФ. Экипаж воздушного судна погиб.

Разрушений на земле обнаружено не было. В министерстве обороны России сообщили, что, по предварительным данным, причиной катастрофы стал отказ техники.