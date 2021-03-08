Семь человек погибли в ДТП в Самарской области – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Семь человек стали жертвами ДТП в Самарской области. Об этом пишет "Интерфакс".

По данным информированного источника, авария случилась на 7-м километре трассы Самара – Тольятти вблизи поселка Курумоч.

"Столкнулись легковой автомобиль и грузовик", – заявил источник.

По его словам, в аварии погибли семь человек. Все они в момент столкновения находились в легковушке.

Отмечается, что официальной информации об аварии пока нет.

Ранее одиннадцать автомобилей столкнулись на МКАД. Инцидент произошел в районе Ярославского шоссе. О пострадавших в ДТП не сообщалось.