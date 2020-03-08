СК проверяет информацию об отравлении наркотиками двух подростков в Москве

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Следственный комитет проверяет информацию СМИ о госпитализации двух подростков в Москве после передозировки психотропными веществами, сообщает Агентство "Москва".

По данным СМИ, 6 марта в реанимацию одной из столичных больниц доставили двух 15-летних подростков. Якобы они отравились наркотиками в квартире на Каширском шоссе.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о возбуждении уголовных дел за сбыт наркотиков только при наличии заключения эксперта о виде и массе вещества, а также "достаточных данных", свидетельствующих о передаче наркотиков другим лицам.