Мужчина умер, упав с пирамиды в Египте

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В Египте мужчина упал с пирамиды Хефрена, которая находится в Гизе. Ее высота составляет 130 метров, сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что египтянин сорвался с высоты порядка 100 метров. Выжить ему не удалось.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

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