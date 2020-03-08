Мужчина умер, упав с пирамиды в Египте

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В Египте мужчина упал с пирамиды Хефрена, которая находится в Гизе. Ее высота составляет 130 метров, сообщает "Газета.ру".
Отмечается, что египтянин сорвался с высоты порядка 100 метров. Выжить ему не удалось.
В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
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