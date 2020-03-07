Девушка погибла при падении с 18-этажки на северо-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

В Москве девушка упала на козырек многоэтажки. Инцидент случился на улице Стромынка, передает РИА Новости со ссылкой на городские экстренные службы.

"На улице Стромынка с 18-этажного жилого дома №13 упала на козырек первого подъезда молодая девушка", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате падения пострадавшая скончалась. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Личность погибшей выясняется.

Ранее женщина погибла после падения с восьмого этажа в Южном Бутове. Известно, что у погибшей остались трое несовершеннолетних детей.