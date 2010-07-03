Суд арестовал предполагаемого посредника в убийстве следователя в Подмосковье

Фото: ТАСС/Пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области

17-летний Кирилл Грунский, обвиняемый в посредничестве при организации убийства следователя Евгении Шишкиной, арестован до 7 мая. Басманный районный суд удовлетворил ходатайство следователя, сообщает Агентство "Москва".

Заседание проходило в закрытом режиме, так как обвиняемый является несовершеннолетним. Прессу и слушателей пригласили только на оглашение судебного решения.

Ранее суд арестовал на тот же срок Абдулазиза Абдулазизова, который по данным следствия был исполнителем преступления. Накануне обоих задержали в Санкт-Петербурге.

Грунскому и Абдулазизову предъявлено обвинение по статье "Подстрекательство к посягательству на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование". Абдулазизова также обвиняют в незаконном приобретении и хранении оружия.

Убийство произошло 10 октября в подмосковном поселке Архангельское. Шишкина расследовала преступления, совершенные хакерской группировкой. Следователь не дожила до начала судебного процесса 19 дней.