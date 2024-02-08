Депутата Тульской областной думы нашли мертвым в автомобиле на обочине

Фото: телеграм-канал "Следком"

Тело депутата Тульской областной думы Михаила Грязева было обнаружено в автомобиле на обочине участка дороги недалеко от деревни Стукалово. Предварительные данные данные опубликовал Следственный комитет по Тульской области в телеграм-канале.

По данным ведомства, следствие в настоящее время устанавливает обстоятельства смерти мужчины. Отдел СК по Зареченскому району Тулы проводит доследственную проверку по факту смерти депутата.

В Следственном комитете подчеркнули, что сейчас на месте происшествия задействованы криминалисты и следователи регионального управления. Кроме того, проводится комплекс следственных и других процессуальных действий, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего.

Добавляется, что работу следственной группы координирует руководитель следственного отдела по Зареченскому району Тулы Николай Ханин. О результатах будет незамедлительно доложено руководителю СУ Владимиру Усову.

Ранее в подмосковной деревне Супонево Одинцовского района нашли тело экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. В результате случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство").

Кроме того, в Москве на Шипиловской улице неизвестные обстреляли мужчину за рулем авто, после чего похитили из машины сумки, в которых, предварительно, находились деньги. Правоохранители обнаружили машину, на которой скрылись злоумышленники, неподалеку от места преступления.

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